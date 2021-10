En 9 meses, Condusef registra 582 quejas por cargos indebidos

Durante el periodo de enero a septiembre de este año, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en San Luis Potosí registró un total de 582 quejas derivado de cargos nos reconocidos, reveló el titular Felipe Alberto Athié.

Explicó que las quejas más recurrentes son por cargos no reconocidos en tarjetas de crédito y débito, así como compras por internet, lo cual ha generado un repunte de 55% en comparación con los casos registrados en 2020. "La mayoría de las quejas que se presentan en la Condusef es por cargos no reconocidos en tarjetas de crédito y como a raíz de la pandemia se ha incrementado la participación vía internet, entonces se han vuelto frecuentes los reclamos por cargos no reconocidos a través de compras en línea", detalló.

El 90% de los asuntos se reciben mediante quejas por vía electrónica a través del sitio https://www.condusef.gob.mx/, mientras que el 10% restante son interpuestas de manera presencial.