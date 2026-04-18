En Ciudad Valles, Galindo reafirma que quiere ser gobernador

Durante una visita al municipio de Ciudad Valles en la que sostuvo una rueda de prensa, el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos reafirmó que mantiene su interés por contender por la gubernatura del estado en 2027, aunque subrayó que será respetuoso de los tiempos legales y electorales.

Ante medios locales, el edil reconoció que su aspiración no es reciente, sino un proyecto personal que ha sostenido desde hace varios años. "Es una aspiración legítima que hoy comparto", expresó, al tiempo que insistió en que actualmente su prioridad sigue siendo el trabajo y el compromiso social desde su encargo.

Galindo señaló que, aunque el escenario político en San Luis Potosí comienza a moverse de forma anticipada, él evitará hacer manifestaciones que contravengan los calendarios oficiales. No obstante, admitió que los procesos suelen adelantarse en la práctica.

En ese contexto, también se refirió a la dinámica de alianzas partidistas, al recordar que en procesos recientes se han concretado coaliciones antes impensables, como la del PRI y el PAN. Destacó que, pese a su militancia de más de cuatro décadas en el PRI, mantiene una relación cercana con otras fuerzas políticas, particularmente con el PAN, partido con el que ha gobernado en coalición.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El alcalde consideró saludable la competencia interna entre aspirantes, al señalar que fortalece la legitimidad de quien resulte candidato. Asimismo, evitó pronunciarse sobre posibles escenarios de alianzas futuras, al afirmar que esas decisiones corresponden a las dirigencias partidistas.

LEA TAMBIÉN Confirma Rocha que Galindo es "una carta fuerte" para el 2027 La dirigente del tricolor señaló que han sostenido acercamientos con el edil

Sobre el contexto político actual, mencionó que los movimientos y tensiones entre partidos, incluidos Morena y el Partido Verde, aún están lejos de definir el panorama electoral rumbo a 2027. "Lo que se está diciendo hoy no va a ser al final", sostuvo.

Finalmente, Galindo reiteró que su estrategia política se basa en el diálogo y la conciliación, asegurando que mantiene buena relación con actores de distintas fuerzas, incluido Morena, con quienes, dijo, convive de manera institucional incluso dentro del Cabildo.

Aunque reconoció que falta tiempo para la definición de candidaturas, no ocultó su objetivo de largo plazo: "Es un sueño que tengo y lo voy a cumplir", concluyó.