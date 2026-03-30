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En Congreso, respaldan retención de prerrogativas a partidos opacos

El Partido del Trabajo no cumplió con transparencia en 2025 y enfrenta sanciones económicas y procesos

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 30, 2026 02:34 p.m.
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En Congreso, respaldan retención de prerrogativas a partidos opacos

La posibilidad de retener prerrogativas a partidos políticos que incumplan con sus obligaciones de transparencia encontró respaldo desde la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado, en un contexto marcado por casos de opacidad total pese al ejercicio de financiamiento público.

La vicepresidenta de esa comisión, la diputada local Sara Rocha Medina, sostuvo que transparentar el destino del recurso no es opcional para los institutos políticos, al tratarse de dinero público. Señaló que los incumplimientos sostenidos reflejan resistencia a exhibir en qué se está gastando el financiamiento que reciben.

El planteamiento abre la puerta a que la autoridad electoral, particularmente el Instituto Nacional Electoral (INE), avance hacia sanciones con impacto presupuestal cuando persista la negativa a rendir cuentas, de modo que la opacidad no se limite a observaciones administrativas o multas menores sin efecto real sobre la conducta de los partidos.

La discusión cobra relevancia en San Luis Potosí, donde para 2026 fue aprobada una bolsa superior a 174 millones de pesos para financiamiento de partidos políticos. En paralelo, el Partido del Trabajo registró durante 2025 un cumplimiento de cero por ciento en transparencia, situación que derivó en sanciones económicas y en la apertura de un procedimiento de verificación por parte de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información (Cegaip).

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De acuerdo con el comisionado presidente de la Cegaip, José Gerardo Navarro Alviso, el PT fue el único sujeto obligado que no publicó información durante todo el año y mantuvo falta de apertura ante los requerimientos del organismo. Algunas sanciones ya son ejecutadas por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), mientras se prevén nuevas resoluciones en próximas sesiones públicas.

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