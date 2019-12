En duda Feria Navideña para los locatarios del Mercado Hidalgo

Pese a que los locatarios del mercado Hidalgo señalaron que sería a partir del 18 de diciembre cuando saldrían a las calles para realizar la Feria Navideña 2019, esto no ha sucedido hasta el momento.

Al realizar un recorrido por la zona, no se detectó ningún comerciante al exterior del centro de abasto, al cuestionar a los locatarios respecto a dicha situación, dijeron desconocer si este diciembre podría realizarse la Feria.

"No sabemos nada, lo último que supimos fue que saldríamos el 18 de diciembre, pero al día de hoy que es 19 no nos han dicho nada, sabíamos que las autoridades habían amenazado que habría el uso de la fuerza pública, y tal vez por eso ya no se haya dicho nada", señaló uno de los locatarios quien pidió quedar en el anonimato.

Al cuestionar a otro par de comerciantes, dijeron desconocer si en esta ocasión se podría realizar la tradicional salida a las laterales del mercado Hidalgo y confiaron en que durante este mes se pueda contener el crecimiento del ambulantaje, que a decir de los locatarios, afecta y disminuye sus ventas, resultando competencia desleal.