En El País de las Maravillas, inclusión real

El Centro Educativo" El País de las Maravillas" fundado hace 46 años, surgió desde el interés y la motivación de profesores y estudiantes por hacer trabajo de comunidad en donde se atendieran a niños y niñas desde las perspectivas educativas con enfoques integradores.

A lo largo de estos largos años, han sido muchas las personas que han contribuido a la conformación de la entidad y el éxito de este centro de prácticas profesionales.

Como parte de ese simbolismo, se realizó la presentación del mural "El País de las Maravillas" trabajo de la muralista Monserrat Ventura Rosas, con el que se celebra la lucha por la inclusión académica, social y laboral de niños, niñas, adolescentes del estado.?

Atestiguo y develó placa de esta obra el rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, acompañado de Omar Sánchez Armáss-Capello, director de la Facultad de Psicología; Patricia Arce Villalobos, presidente del Comité de Damas Voluntarias y Guadalupe Olvera León coordinadora del Centro Educativo "El País de las Maravillas". ?

En su mensaje, Zermeño Guerra sostuvo que desde hace muchas décadas "El País de las Maravillas" se pudo haber pensado que como universitarios se hacía un gran favor a la sociedad, pero resultó, al contrario, ha sido la sociedad la que permitió preparar mejores profesionistas en el área de la psicología. "Hacemos una labor hacia a la sociedad, pero es incomparable el beneficio que obtiene esta Facultad con este centro educativo". ?

Señaló que el mural inaugurado representa la inclusión como un compromiso de integración, de gran importancia ante la responsabilidad social que se tiene como una institución pública de educación. "La no discriminación es un tema sensible y quizá no estemos preparados aún como sociedad para llevar a cabo en una forma sencilla y no tenga repercusión de acción", concluyó.