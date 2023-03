En los Cobach 1 y 28, van 7 denuncias contra docentes por acoso

La directora general del subsistema de Colegios de Bachilleres de San Luis Potosí, Rita Salinas Ferrari, declaró que no habrá tolerancia para docentes que incurran en situaciones de acoso hacia las estudiantes y que las denuncias serán llevadas hasta sus últimas consecuencias.

"No se permitirán encubrimientos, ni de mi parte, ni de parte del secretario de Educación, Juan Carlos Torres Cedillo, o de parte del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona. Es una orden directa de ellos. No habrá tolerancia y no se procederá a una simple reubicación de docentes denunciados", dijo en entrevista la funcionaria educativa.

Durante su gestión al frente de los Cobach del estado, Salinas Ferrari ha atendido siete casos de docentes señalados por acoso o algún otro tipo de violencia hacia la mujer en los planteles 1 y 28. Agregó que se trabaja en la capacitación tanto de docentes como de alumnos, en temas de masculinidades sanas "para que sepan comportarse y dirigirse con las mujeres como es debido".

A la vez, los casos de estudiantes que son señalados de acoso se investigan y manejan según un "acuerdo de convivencia" signado por las y los alumnos del sistema Cobach. Por fortuna, dijo la directora, no ha habido acusaciones graves y en los casos que amerita, se aplican suspensiones y otras sanciones previstas en el citado acuerdo de convivencia.

En cuanto al tema de peleas estudiantiles frecuentes afuera de los planteles Cobach, la directora explicó que las y los estudiantes arrastran, todavía, emociones reprimidas por el encierro obligado de la pandemia de Covid-19, pero que ya se trabaja con todo el alumnado para que aprenda a externar y resolver esas emociones de forma sana.