En riesgo, 500 empresas dedicadas a la fundición en SLP: industriales

Los mercados nacional e internacional no han logrado estabilizarse en su totalidad tras los efectos de la pandemia del Covid-19 en todo el mundo, por lo que algunas empresas podrían no sobrevivir a este 2021, si el panorama no cambia en un corto a mediano plazo, advirtió en entrevista el presidente del Parque industrial de Fundidores en San Luis Potosí, Héctor D'Argence Villegas.

Reveló, que de acuerdo a información de las compañías instaladas en este complejo industrial, al menos un 25% de las empresas del sector de la fundición en el estado, podrían tomar la decisión de dejar de operar, o en algunos casos hacer significativos ajustes en la capacidad operativa y por consiguiente en el número de personal con el que trabajan.

"Son alrededor de un 25% de empresas dedicadas al ramo de la fundición que están pensando en cerrar sus puertas o disminuir su capacidad laboral, porque no se puede mantener la planta laboral si no se está produciendo y no se está teniendo rendimiento", manifestó.

No obstante, aseguró que esta situación no es exclusiva de la siderúrgica y la fundición, pues indicó que es el mismo panorama para la industria metal mecánica, por lo que estimó que podrían ser al menos 500 empresas instaladas en San Luis Potosí las que se encuentran bajo un profundo análisis sobre cerrar sus puertas o definir bajo qué condiciones se mantienen de pie.

"Es inminente el cierre de empresas, es inminente el despido de trabajadores porque no se ve luz al final del camino y eso será todavía más grave en el mes de febrero y en el mes de marzo, aún no hay despidos y se está tratando de mantener las fuentes de empleo pero el cierre de empresas y despido de trabajadores es algo inminente", señaló.