En riesgo de irnos a "rojo", otra vez: Ssa

El crecimiento en el número de personas hospitalizadas en el estado continúa de manera progresiva y diaria, "no podemos cansarnos del Covid, no podemos cansarnos de cuidarnos y protegernos, para ver los efectos de la vacuna tendrán que pasar por lo menos seis meses más, tenemos ya una segunda ola epidémica en estados vecinos, que no nos pase en San Luis Potosí", dijo Mónica Liliana Rangel Martínez, secretaria de Salud.

Durante la rueda de prensa diaria virtual, la funcionaria recordó que el riesgo es regresar a un Semáforo Rojo, lo que implicaría el cierre de negocios y que el Sistema de Reconversión Hospitalaria pudiera entrar en crisis.

Miguel Lutzow Steiner, vocero del Comité Estatal para la Seguridad en Salud dijo que se presentaron 246 nuevos casos para llegar a 41 mil 187 confirmados; la cifra de decesos subió a 3 mil 513 con un índice de letalidad de 8.53%.

La distribución de casos en el estado registra 23 mil 943 en la capital, 3 mil 508 de Soledad de Graciano Sánchez, 3 mil 488 en Ciudad Valles y 1 mil 703 en Matehuala.

Lutzow Steiner agregó que los 246 nuevos casos están en el rango de 16 a 91 años de edad. Los 18 decesos son 14 hombres y 4 mujeres, 10 con residencia en la capital, 1 en Soledad, Ciudad Valles, Cerritos, Cárdenas, Ciudad Fernández, Rioverde y Tamasopo. Los fallecimientos tenían factores concomitantes de riesgo como edad, hipertensión y diabetes.

En hospitalización se encuentran 519 personas: 171 estables, 271 graves y 77 intubadas; por lo que el porcentaje de ocupación hospitalaria de pacientes Covid sin necesidad de ventilador se encuentra en un 33%, mientras que en pacientes con necesidad de ventilador se ubicó en 33%.