En San Luis no gobernará la incongruencia de los que cambian de camiseta: Pedroza

En San Luis Potosí no gobernará la incongruencia de personajes que van por la vida cambiando de "camisetas o ropaje", cuando lo único que demuestran es "egoísmo".

Afirmó lo anterior el candidato a la gubernatura de la Coalición "Sí por San Luis Potosí", Octavio Pedroza Gaitán, quien estuvo en los arranques de campaña de los abanderados a la alcaldía capitalina, Enrique Galindo Ceballos y a la diputación del VI Distrito Local, Ricardo Villarreal Loo.

En el primer minuto de este domingo en el jardín de Tequisquiapan, Octavio Pedroza acompañó a Galindo Ceballos y aseguró que no queda duda que será el próximo presidente municipal de San Luis Potosí, porque su experiencia y capacidad permitirá que la ciudad vuelva a ser una ciudad limpia, segura y con oportunidades.

En el transcurso de la mañana, estuvo también en el inicio de campaña de Ricardo Villarreal Loo, en donde Octavio Pedroza insistió en que la Coalición "Sí por San Luis Potosí", tiene a los mejores candidatos y candidatas al Congreso del Estado y hoy se abre una esperanza de recuperar el rumbo perdido.

Villarreal Loo se comprometió a trabajar en conjunto porque tendrá un Congreso fuerte, que lo apoyará, y arrancó una gran batalla a favor de San Luis, por lo que no se puede quedar una sola casa y una colonia sin visitar y sin conocer las propuestas de los y las candidatas de la coalición.

En el evento estuvieron presentes el presidente estatal del PAN, Juan Francisco Aguilar Hernández; el presidente estatal de Conciencia Popular, Óscar Vera Fábregat; el representante del PRD, Ernesto Navarro; y el suplente del candidato a diputado, José Eduardo Sánchez.