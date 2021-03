En Santa María del Río se detonará el turismo y la economía: Octavio Pedroza

Santa María del Río, S.L.P.- El Pueblo Mágico de Santa María del Río detonará el turismo y su economía para beneficio de las familias sanmarienses y artesanos, compromiso que realizó el candidato a la gubernatura de la Coalición "Sí por San Luis Potosí", Octavio Pedroza Gaitán.

El candidato en compañía de su esposa Gabriela Nales de Pedroza, visitaron el taller de marquetería y carpintería "El Baúl de Santa María", en donde constataron que con pasión sí es posible hacer las cosas y aportar a San Luis Potosí lo mejor de cada persona como lo hacen Josafat y don Benito Huerta, quienes son ejemplo de las personas trabajadoras que aportan a la economía y merecen los apoyos necesarios para impulsar más su actividad y que sea bien remunerada.

También acudieron al Taller del Rebozo, y fueron testigos de todo el proceso que siguen los artesanos a través de los telares y la conjunción de los diversos colores que convierten estas prendas que son verdaderas joyas que trascienden a nivel nacional y mundial.

Posteriormente, se reunió con priístas, panistas y perredistas, quienes le dieron su apoyo, porque aseguran que será el próximo gobernador del Estado, porque es hombre de palabra y con su calidez humana trabajará por toda la ciudadanía y en cada uno de los municipios.

Octavio Pedroza, hizo un llamado a los sanmarienses a que vuelvan a encontrarse como una gran familia, porque la política nunca debe dividirlos, ni generar enconos, ya que siempre hay un bien superior para construir un mejor Santa María del Río y debe reflejarse en las urnas, donde se vea el resultado de arrasar como una verdadera familia potosina.

"Esta elección del 6 de junio, es la más importante del país, donde se busca detener la ola morenista, y será la antesala de lo que viviremos en el 2024, porque nadie estamos dispuestos a soportar otro período más del actual gobierno federal que se ha dedicado a eliminar los programas sociales como el Seguro Popular que beneficiaba a un buen número de familias", afirmó.

El candidato a la gubernatura señaló que San Luis Potosí es uno de los estados que tiene más posibilidades de triunfo para ganar con la Coalición conformada por el PRI, PAN, PRD y Conciencia Popular, "por eso quiero un Estado con futuro y expectativa, con escenarios promisorios, donde haya seguridad y tranquilidad y no nos juguemos la vida, porque a todos nos queda claro que no queremos que vengan a gobernarnos los impresentables, no queremos vivir con miedo y menos una antítesis de lo que se vive a nacional", apuntó.