En seguridad, ya tocamos fondo: Arzobispo potosino

Los continuos asaltos en la ciudad son una muestra de que "ya llegamos al fondo", cuya problemática podría derivar en que la ciudadanía comience a armarse, alertó Jesús Carlos Cabrero Romero, arzobispo de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

Durante la presente semana, autoridades de seguridad reportaron la comisión de atracos a varios comercios, entre ellos a un punto de venta de chocolates, ubicado sobre la avenida Juárez o Calzada de Guadalupe.

Después de presidir la misa dominical de mediodía en la Catedral Metropolitana, el arzobispo expuso que esa y otras tiendas han favorecido al progreso de la ciudad, por lo tanto, aunque sea un puesto humilde debe gozar de la garantía de seguridad por parte de las autoridades.

"En la oscuridad sale de todo, ya no sabe uno (...) Los asaltos que se dan ahora, son asaltos, que como mencioné en la homilía, ya estamos tocando fondo. Después de esto qué más va a seguir".

Aseguró que la delincuencia tiene un impacto social considerable, ya que afecta la vida y el patrimonio de los residentes de San Luis Potosí. Ante ello, demandó que se visibilice que las leyes respaldan a los ciudadanos.

Dijo que la presencia de iluminación en la vía pública no garantiza seguridad a la ciudadanía; sin embargo, empobrece la belleza de la ciudad, la garantía de vida de los diferentes espacios y vialidades.

"Dios nos guarde... a los ciclistas de caer en un bache o con eso de que están levantando las ciclovías (...) No he visto anuncios que nos ayuden a crear la cultura de la ciclovías, porque las hicieron y las dejaron, pero yo no veo que haya garantía de que el ciclista pueda andar en ellas con seguridad", comentó el arzobispo.