En SL no hay mujeres presas por abortar

En San Luis Potosí, actualmente, no existen mujeres encarceladas por haber abortado, pero resulta de la mayor importancia que a la mayor brevedad posible se realicen los cambios necesarios en las leyes locales para que nunca más una persona deba enfrentar esa posibilidad.

Coincidieron en esto la directora del Instituto de las Mujeres del Estado (IMES), Érika Velázquez Gutiérrez, y la activista por los derechos de la mujer, Arely Torres Miranda.

"Si bien esta sentencia tiene efectos para el estado de Coahuila, lo cierto es que las juezas y jueces que conozcan de este tipo de casos no podrán encarcelar a las mujeres. Yo me adhiero a lo dicho por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que ninguna persona y en particular, ninguna mujer, comete un delito al ejercer uno de sus derechos humanos", expresó Erika Velázquez.

A su vez, Torres Miranda confirmó que ya no hay mujeres encarceladas por abortar debido a que el acto no se considera un delito grave y se puede enfrentar el proceso penal en libertad.

"Los datos que nosotras tenemos, que hemos solicitado por plataforma de Transparencia a la Fiscalía General del Estado, es que hay cinco carpetas de investigación abiertas en este año, pero no hay mujeres detenidas hasta el momento", precisó.

La activista consideró muy positivo que la Suprema Corte haya establecido un criterio sólido que no podrá ser ignorado y que deberá impulsar cambios en las leyes de todos los estados, incluyendo San Luis Potosí.

En este sentido, adelantó que las colectivas y agrupaciones feministas ya preparan la ruta a seguir para lograr la despenalización del aborto con la Legislatura estatal entrante, así como garantías de atención médica profesional y segura para las mujeres que decidan interrumpir su embarazo.