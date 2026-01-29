En SLP, ninguna alianza está definida: Morena

La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en San Luis Potosí, Rita Ozalia Rodríguez, afirmó que no existe ninguna definición local sobre posibles alianzas electorales, luego del acuerdo legislativo anunciado a nivel nacional entre Morena, PVEM y PT.

Rodríguez señaló que el acuerdo alcanzado en el plano nacional responde a la necesidad de construir mayorías para avanzar en reformas constitucionales, y sostuvo que Morena logró consensos, pese a los señalamientos que anticipaban desacuerdos entre las fuerzas que integran el movimiento.

Explicó que la dirigencia nacional, encabezada por Luisa María Alcalde ha establecido que las decisiones electorales no serán automáticas ni generalizadas, sino que se analizarán estado por estado, conforme a las condiciones políticas locales. En ese sentido, precisó que San Luis Potosí no tiene, hasta el momento, ningún escenario definido.

En el ámbito estatal, la dirigente morenista argumentó que el partido mantiene una estrategia propia basada en el trabajo territorial y en su posicionamiento político, sin desestimar a los partidos aliados, aunque señaló que cualquier definición deberá tomarse con reserva y sin adelantar conclusiones.

Finalmente, Rita Ozalia Rodríguez llamó a la militancia a mantener la calma frente a la discusión pública generada tras el anuncio del acuerdo, al reiterar que no hay decisiones anticipadas y que Morena continuará enfocado en su organización política y en el respaldo al proyecto de transformación.