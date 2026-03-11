logo pulso
En Soledad, atienden 120 incendios este año

Por Flor Martínez

Marzo 11, 2026 03:00 a.m.
A

De enero a la fecha, la Dirección de Protección Civil Municipal de Soledad, ha atendido alrededor de 120 incendios registrados en casas habitación y terrenos en distintos puntos del municipio, informó su titular, Martín Bravo Galicia.

El funcionario indicó que el siniestro de mayor magnitud ocurrió en un predio con pastizal ubicado en la localidad de Cándido Navarro, donde se quemaron más de 18 hectáreas, presuntamente a causa de un incendio provocado.

Explicó que, debido a las condiciones del viento y a la extensión del área afectada, las labores para sofocar el fuego se prolongaron durante aproximadamente ocho horas. No obstante, personal de Protección Civil Municipal, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), trabajó de manera intensiva hasta lograr controlar el siniestro.

"No pudo tratarse de un efecto lupa, ya que el incendio comenzó alrededor de las seis de la tarde y las labores concluyeron cerca de las tres de la mañana", precisó.

Asimismo, destacó que gracias al equipo proporcionado por el alcalde, los brigadistas pudieron ingresar a pie con mochilas de agua especializadas para el combate de incendios forestales. Señaló que, debido a las condiciones del camino, fue necesario caminar poco más de un kilómetro, ya que el acceso para vehículos era complicado; sin embargo, se buscó acercar las pipas de agua lo más posible por rutas alternas.

Bravo Galicia advirtió que en los últimos meses se ha registrado un incremento considerable en el número de incendios. Añadió que el personal continúa recibiendo equipo y capacitaciones para fortalecer su capacidad de respuesta.

"Se han incrementado demasiado los incendios. Seguimos recibiendo equipo y capacitaciones; incluso contamos con un elemento que trabajó durante mucho tiempo en el Cuerpo de Bomberos y nos está apoyando en la formación del personal. 

