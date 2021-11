En Soledad también hubo largas filas

Desde temprana hora de ayer, la plaza principal de Soledad registró gran afluencia de adolescentes de entre 15 y 17 años de edad, sin problemas de comorbilidad, que acudieron a vacunarse en contra del coronavirus Covid-19.

Los menores de edad deberán acudir con un adulto, por tal razón se observaron largas filas que abarcaban entre cuatro y cinco cuadras.

Debido a que a por la mañana muchos de los menores de edad se encontraban en clases, padres de familia o familiares de los beneficiarios se formaron para apartar lugar mientras avanzaba la fila.

Si bien las filas se registraron desde las nueve de la mañana, ciudadanos que esperaban ser atendidos señalaron que hubo fluidez en las colas, pues el tiempo de espera para ingresar al módulo de la escuela primaria Pedro Montoya no rebasaba más de la hora.

No obstante, hubo quejas de personas que criticaron la desorganización y comentaron que se debió convocar a los menores de edad por apellidos, aunado a que muchos de los que estuvieron llegando pasado el mediodía no encontraban dónde formarse, pues no había quien los orientará sobre dónde comenzaba y dónde terminaba la fila.

Persona de la Secretaría del Bienestar y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estuvieron apoyando en la organización y aplicación de la vacuna, por lo que se les solicita a padres de familia atender las indicaciones del personal de salud durante la jornada de vacunación.