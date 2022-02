En Soledad, viviendas sin permiso ni servicios

Habitantes del fraccionamiento Gran Soledad denunciaron que la empresa constructora Vimtra les entregó viviendas que no cuentan con servicios básicos como el agua potable, el desarrollo ni siquiera está municipalizado y en el Ayuntamiento les informaron a los colonos que ese desarrollo carece de permisos.

De acuerdo con la denuncia de los ciudadanos, la constructora Vimtra no ha cumplido con lo que se estipuló en el contrato, puesto que además de que no se cuenta con ese servicio esencial, varias viviendas han presentado cuarteaduras, drenajes colapsados y aljibes agrietados.

Comentaron que ya acudieron al Interapas para conocer por qué no se cuenta con el servicio de agua, sin embargo, por parte del organismo operador se les informó que es debido a que es una zona que no está municipalizada o bien que no se ha hecho un requerimiento o contrato para la instalación de red.

A su vez en el Ayuntamiento se les informó que los fraccionadores no han cumplido con los requisitos para que sus desarrollos puedan ser municipalizados.

Ni siquiera se le tiene registrado como un fraccionamiento autorizado, por lo que tampoco pueden recibir el servicio de recolección de basura o seguridad pública.

Entre las ventanas y puertas de las casas, los vecinos pegaron cartulinas que advierten: "No firmes, no compres, revisa bien, no encuentras todos los servicios activos"; "No firmen están en mal estado las casas, no cuentan con los servicios básicos" por mencionar algunas.