En temas del agua no hay cabildeo, se respaldará la decisión del Congreso: Alcalde

El alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos negó estar cabildeando con diputadas y diputados locales la aprobación de tarifas del agua propuestas por Interapas para el 2023, y dijo que esperará a que el tema se pueda analizar en la Comisión del Agua del Congreso del Estado.

"No niego que he estado platicando con algunas y algunos legisladores, pero no en el tema de cabildeo respecto a las tarifas, sino más bien para conocer sus opiniones", mencionó en entrevista.

Reiteró que el tema del agua reviste una gran responsabilidad, que es un tópico "de muchísimo cuidado en el que, de verdad, espero que el Congreso tome una muy buena decisión".

Aseguró que como gobernante de la capital, está a favor de la economía de las familias y pidió que no se dude de eso, además de que "la decisión que tome el Congreso, a final de cuentas, tendrá mi respaldo".

En cuanto a las propuestas de "ciudadanizar" más al organismo operador, Interapas, el alcalde expresó ser partidario de esa corriente, ya que ciudadanizar el tema del agua, "lo aleja de la política y eso es lo que hoy necesita el agua". Y añadió: "Pero ojo, y lo voy a decir con mucho cariño: Se necesitan ciudadanos que no tengan que ver con otros intereses que no sean los del agua".