En Texas bajo cero: "sufrimos un poquito"

El próximo lunes se reanudan las actividades laborales en Texas, Estados Unidos, uno de los estados afectados por las nevadas, históricas según reportan los medios, que obligaron a las autoridades a suspender los servicios de energía eléctrica y de agua.

Larisa Solís Lara es una potosina radicada desde hace tres años en el condado de Denton en Texas, a una hora de Dallas condado más afectado pues se suspendió el servicio de energía eléctrica, debido al colapso de la empresa proveedora.

En Denton, comenta, Larisa, las autoridades tomaron previsiones e hicieron cortes momentáneos del servicio de energía eléctrica; el martes pasado se presentó el apagón más prolongado en la zona donde vive. Lo que sí se cortó de manera permanente desde el mismo domingo fue el servicio de agua, el cual les fue restablecido apenas este jueves.

En tres años de habitar en Estados Unidos, es la cuarta vez que Larisa presencia las nevadas y temperaturas bajas, sin embargo es la primera ocasión en que le tocan los cortes de servicios. Precisamente los primeros días de nevada, cuando el corte eléctrico fue más largo, reconoce que su familia sintió incertidumbre. "El lunes y martes nos dejaron muchas horas sin luz. Afuera estaba a menos 22 grados Fahrenheit (-30°C) , imagínate adentro".

Larisa reconoce que las autoridades les mantuvieron informados de la situación a través de campañas de información, incluso designaron sitios como albergues o refugios en caso de emergencia: "Yo me preparé desde el jueves pasado con agua y comida (...) mi casa es eléctrica pero la estufa tuvo gas" celebra.

Durante esta semana se suspendieron las actividades laborales, debido al cierre de carreteras, el martes y el miércoles incluso en los supermercados estuvieron cerrados.

Estos días, tras el paso de la tormenta el resultado es el encarecimiento y escasez de gasolina y de alimentos como carne, frutas y verduras, situación que Larisa adjudica a las compras de pánico que se realizaron en días previos a la tormenta.

Señala que en Dallas tiene conocimiento de que algunas viviendas tipo residencial y departamentos pequeños sufrieron daños en sus tuberías e inundaciones, pero hay seguros que cubren estos daños.

"Ahora van a empezar a llegar tráileres y camiones a resurtir", confía, no obstante aclara que particulares y empresas han donado alimentos y agua para la gente que lo necesite. "Sí sufrimos poquito, pero no tanto..., siempre está el vecino, la prima, la hermana, familiares. Si la gente no se iba a refugios era porque no quería irse de su casa", reflexiona finalmente.