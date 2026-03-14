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En un día, siete nuevos casos de barrenador; suman 59

En el ejido Santa Rosa, cerca de Ciudad Valles, se detectó la infección en un caballo

Por Huasteca Hoy

Marzo 14, 2026 03:40 p.m.
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Foto: Huasteca Hoy

Foto: Huasteca Hoy

CIUDAD VALLES.- En un solo día aumenta a 59 casos el número de animales infectados con el gusano barrenador del ganado (GBG). En el ejido Santa Rosa  apareció uno de estos casos.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) reportó siete casos más de infección en la entidad potosina, la mayoría de ellos en la región huasteca.

La jornada del jueves, un veterinario encontró un caso que fue reportado a las autoridades en el ejido Santa Rosa, a seis kilómetros de la cabecera municipal de Ciudad Valles y se trata de un caballo.

A nivel nacional hay mil 108 casos y San Luis Potosí se encuentra a la mitad de la tabla de los estados con más casos, donde Oaxaca tiene 203 casos y Colima es el que menos tiene con 24.

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