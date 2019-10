En una semana se registran 203 casos de dengue

Hasta el 21 de octubre de 2019, San Luis Potosí registra un total de mil 135 casos confirmados de dengue, revelaron datos del reporte Panorama Epidemiológico de Dengue 2019, de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal (Ssa).

De la referida cifra oficial, mil 090 son de tipo no grave; 42 con signos de alarma; y tres de tipo grave o hemorrágico. Al momento no se reporta ninguna muerte atribuida a la enfermedad.

La base informativa gubernamental desglosó que 37 se registraron en San Nicolás Tolentino y 150 en Tamuín, por lo que ambos municipios fueron catalogados en semáforo rojo; 85 en Tamasopo y 89 en Ébano, ubicándose en semáforo amarillo; y 732 en el resto de las municipalidades, para situarlos en color verde.

En el reporte anterior, el estado contabilizaba 932 confirmaciones de la enfermedad trasmitidas por mosquito, es decir, de una semana a otra hubo un aumento de 203 casos, equivalente a un alza porcentual de 21.78 por ciento.

"El movimiento de población, la migración y cambios climáticos sí nos están favoreciendo el desarrollo del vector. Entonces no es una situación que se vea fácil, no es un panorama epidemiológico que se va a cortar con el frío, antes así sucedía, hoy no lo estamos viendo de esa manera", argumentó Mónica Liliana Rangel Martínez, titular de la Ssa el 4 de octubre de 2019.