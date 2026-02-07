EN VIVO: Sheinbaum inaugura la Universidad "Rosario Castellanos" en SLP

Este sábado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inaugura la Universidad Nacional "Rosario Castellanos" en Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí.

La transmisión en vivo:

