EN VIVO: Sheinbaum inaugura la Universidad "Rosario Castellanos" en SLP

Por Pulso Online

Febrero 07, 2026 11:58 a.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

Este sábado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inaugura la Universidad Nacional "Rosario Castellanos" en Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí.

La transmisión en vivo: 

Sheinbaum inaugurará la URC este sábado en Soledad

La presidenta encabezará el evento en Soledad de Graciano Sánchez

EN VIVO: Sheinbaum inaugura la Universidad "Rosario Castellanos" en SLP

Gallardo quiere "indemnización" de Cambio de Ruta por frenar obras

Señaló que el Ejecutivo ha tenido pérdidas económicas con las suspensiones generadas por amparos

Mínimas de 3°C en zona centro para este sábado: CEPC

También se prevén temperaturas de hasta 05°C en la zona altiplano

Proyecto universitario potosino participará en feria nacional de ciencia

Estudiantes de la UASLP fueron seleccionados para representar a San Luis Potosí en la FEMECI