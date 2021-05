"Encabezaré un gobierno sensible", dice Octavio Pedroza

En Matehuala también hay combo y en este municipio se terminará el mal gobierno, porque merece salir adelante junto con la zona Altiplano, aseguró el candidato a la gubernatura de la Coalición "Sí por San Luis Potosí", Octavio Pedroza Gaitán.

En mítines realizados en las colonias La República e Infonavit Fidel Velázquez, el candidato a la gubernatura del PRI, PAN, PRD y Conciencia Popular afirmó que en Matehuala ya se respiran aires de cambio con Iván Estrada como candidato a alcalde, pero no gobernará solo, sino que contará con todo el apoyo, porque a este municipio le esperan los mejores tiempos.

"No voy a ser un gobernador de escritorio, ni de oficina perfumada, yo me voy a enlodar los zapatos contigo. Ya llegó el momento de que esta gente encuentre en ti y en Octavio una dupla perfecta", sostuvo.

Pedroza Gaitán narró que en la colonia La República una joven embarazada le dijo que va a tener que dejar sus estudios una vez que nazca su hijo, porque no tiene los recursos económicos para mantenerlo y seguir en la escuela, por lo que afirmó que en su administración nunca más un joven tendrá que dejar sus estudios por razones económicas.

Afirmó que implementará un programa de becas para que el estado subsidie la educación de los jóvenes que menos tienen, "porque se los repito, encabezaré un gobierno sensible".

El candidato de la Coalición "Sí por San Luis Potosí", reiteró sus compromisos para la región Altiplano como la construcción de la presa La Maroma y la reactivación del programa de estancias infantiles para mujeres.

"Estamos a un mes y cuatro días para la fecha histórica en la que vamos a recuperar Matehuala para la gente decente y es momento de llevar este mensaje a todos, de hacer llamadas, de enviar WhatsApp para votar por el combo y maxicombo que conforman la Coalición Sí por San Luis Potosí".

FIRMA 5 COMPROMISOS PARA COMBATIR MALTRATO ANIMAL

El candidato a la gubernatura de la Coalición "Sí por San Luis Potosí" (PAN-PRI-PRD-PCP), Octavio Pedroza Gaitán, firmó cinco compromisos para que su gobierno atienda el maltrato animal en el estado, en el que se busca crear una Fiscalía Especializada, construcción de un Centro de Rescate y Bienestar, un programa de esterilización gratuita, creación de un consejo consultivo ciudadano de bienestar animal y programas educativos.

En la explanada del estadio Alfonso Lastras Ramírez, se llevó a cabo una Feria de Bienestar Animal y Adopción, y también el candidato junto con su esposa Gabriela Nales adoptaron una mascota que nombraron "Combo" y la firma de compromisos fueron secundadas por los candidatos de la Coalición "Sí por San Luis Potosí" a diputaciones federales y locales como: José Antonio Zapata Meraz (V Distrito Federal), Rubén Guajardo Barrera (II Distrito Local), Ricardo Villarreal Loo (VI Distrito Local), Aranzazú Puente Bustindui (VII Distrito Local), Luis Gerardo Aldaco Ortega (VIII Distrito Local) y Verónica Rodríguez Hernández (Representación Proporcional).