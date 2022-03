Encuentran a los dos jóvenes desaparecidos en la Satélite; aún hay 34 personas sin localizar

El titular de la Fiscalía General del Estado, informó de la localización de 11 personas que se encontraban desaparecidas, de las cuales dos le fueron notificadas en el instante de la conferencia de prensa. Todas las personas desaparecidas fueron localizadas en un lapso de 24 horas.

Las personas localizadas en el último reporte son Alexa Yanir Cruz Téllez de 10 años de edad, quien era reportada como desaparecida en el municipio de Ciudad Valles.

La otra persona desaparecida que fue localizada en el transcurso de la tarde, es originaria del municipio de Tamuín, que se agregaron entre otros a la localización de dos menores que se encontraban privados de su libertad y fueron liberados en el transcurso de la mañana.

Los dos jóvenes que estaban reportados como desaparecidos en la colonia Satélite, uno de 13 años, y otro de 17, se encuentran ya con sus familias. Se encuentran sanos, sin lesiones, y a salvo.

El fiscal informó que hay 34 personas que no han sido localizadas y fueron reportadas como desaparecidas.

Informó que sobre el caso de Nayeli, hasta ahora no se tiene información de la ubicación de una persona identificada como alguien muy cercano a la persona no localizada, de quien ya se perdió la pista y no hay indicios del sitio donde pudiera encontrarse.

Dijo que de las personas de cuya situación se habla de no localizadas, no hay reporte de que haya indicios de pérdida de la vida pero tampoco hay información sobre su estado.

Entre las personas localizadas se encuentran Alexa de 15 años y Mariela de 40 en la ciudad capital; además Pilar de 22 del municipio de Matlapa, esta última ubicada en el estado de Tamaulipas.

En las diligencias de la Policía de Investigación también encontraron a David de 37 años, quien cuenta con alerta de búsqueda en Rioverde; en el caso de los menores Aram y Federico, de 10 años y 8 años respectivamente de edad, fueron localizados en Guadalajara.

Fue localizado un joven reportado como desaparecido en Aquismón; en el caso de dos menores de la ciudad de San Luis Potosí que fueron reportados como desaparecidos, ya se encuentran con su familia.