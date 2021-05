Encuestadores se quejan de falta de pago

Trabajadores de una casa encuestadora, que elaboran ejercicios demoscópicos para la campaña electoral de Mónica Liliana Rangel Martínez, candidata a gobernadora de Morena, demandaron el pago de salarios que desde hace tres semanas no reciben.

De acuerdo con los entrevistados, los afectados son alrededor de 300 personas entre encargados de captura y encuestadores, quienes se encargan de cubrir los distritos electorales 6 y 7, al realizará tales ejercicios demoscópicos.

En entrevista, Nayeli González, una de las personas inconformes, señaló que Fernando Oviedo, coordinador morenista del distrito 6 y Edgar Miramontes, jefe de captura, son quienes han prometido el pago de los servicios, sin embargo, hasta el momento nada se cumplió.

El grupo de cerca de 30 colaboradores anunció que acudirá a la casa de campaña de Rangel Martínez, a fin de solicitar una explicación dado que el proceso de proselitismo está a unos días de concluir y no obtendrá su recurso económico.

Contrastaron que se encuentran preocupados porque el corporativo afirma que el pendiente económico le corresponde cubrirlo a Morena, en tanto el partido se deslinda diciendo que es responsabilidad de la compañía.

"Nos dicen que va a llegar el pago y no ha llegado, son puras promesas y no dan la cara (...) la casa encuestadora es el corporativo A Pie con sede en Yucatán, pero no aparece en redes. Al principio sí aparecía su página, hoy por hoy no hay ninguna página en Internet", concluyó.