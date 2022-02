Enfrenta Cruz Roja emergencia económica

Este día se celebra el 112 aniversario de la creación de la Cruz Roja en nuestro país, formada a iniciativa del entonces presidente Porfirio Díaz. La delegación estatal lo celebrará hoy de una manera modesta, con una ceremonia cívica en su sede, que incluirá los honores a la bandera.

Esa austeridad es una de las características de una institución que se ha ganado con creces el apelativo de benemérita. Pero también es un reflejo del principal problema que aqueja a la institución en San Luis Potosí: la desesperada situación financiera que sufre, en gran parte debido al abandono de las autoridades y a la insuficiente solidaridad de la ciudadanía.

En entrevista, Jesús de la Maza Jiménez, delegado estatal de la Cruz Roja en San Luis Potosí, describió el difícil panorama que aqueja a la dependencia, así como los devastadores efectos que tiene en sus labores.

La situación, aseveró, es desesperada y podría incluso detener las acciones de auxilio a la población.

La Cruz Roja potosina sufre un retraso de seis meses en el pago de las aportaciones del gobierno estatal, mientras que recibe pocos recursos de las alcaldías, incluso de la capital. Además, el apoyo ciudadano en las colectas también es bajo, lamentó.

Haciendo historia

De la Maza Jiménez recuerda que este día, pero de 1810, el entonces presidente Porfirio Díaz hizo oficial la creación de la Cruz Roja en México.

En las gestiones para crearla, fue clave una mujer: Luz González Cosío.

En San Luis Potosí, la institución vería la luz siete años después, el 7 de noviembre de 1917, por gestiones del doctor Víctor del Pino. Sería, después de Aguascalientes, el estado con la segunda más antigua delegación.

La celebración, dijo De la Maza, "nos pone en una condición de dar reconocimiento a nuestra labor con la gente que tenemos". Será una ceremonia sencilla, en la sede de la dependencia, que incluiría honores a la bandera.

"Desde la época porfiriana, la Cruz Roja ha participado en eventos históricos importantes, incluyendo la Revolución", indicó.

Actualmente, San Luis Potosí cuenta con una plantilla de 300 personas, de las cuales, 80%, coopera de manera voluntaria y gratuita. Son la parte medular de la institución.

Su área más importante, indicó, es la de socorrismo, que cuenta con al menos 30 unidades. La Cruz Roja, indicó el entrevistado, es la institución mejor equipada de San Luis Potosí en el rubro de atención prehospitalaria.

La institución tiene presencia en las cuatro zonas del estado, con instalaciones en Ciudad Valles, Cárdenas, Ciudad del Maíz, El Naranjo, Tamazunchale, Villa de Arista, entre otras.

Violencia y Covid

Sobre el modo en el que han influido en el trabajo de la delegación dos problemas actuales, la pandemia de coronavirus y la actuación de grupos delictivos en el estado, que generan hechos de violencia que derivan en la necesidad de atención de la Cruz Roja, el delegado De la Maza indicó que estos hechos han obligado a modificar los protocolos de atención.

La Cruz Roja, abundó, ha generado protocolos de seguridad para el personal cuando tiene que atender a las víctimas de hechos delictivos, muchas veces violentos, que ponen en riesgo la seguridad de su personal.

"Desgraciadamente", dijo, "los problemas de vandalismo, de crimen nos ha obligado a garantizar la seguridad de nuestra gente".

Indicó que hay coordinación con las autoridades policiacas y judiciales para saber las condiciones de un evento y si posibilitan la actuación de paramédicos y ambulancias.

El entrevistado destacó la imparcialidad de la Cruz Roja.

"En un evento, vamos a hacer la atención prehospitalaria sin importarnos la condición de la persona en el origen. Nosotros somos totalmente neutrales e imparciales".

Sobre la pandemia de Covid, indicó que, en un inicio, "no había ningún control de nada" y reconoció que se actuó de manera improvisada, en general.

La Cruz Roja no ha sido considerada una institución que atienda Covid, pero ante la necesidad de auxilio, interviene sin conocer el estado de salud de quienes requieren atención en algún incidente.

"No sabemos la gente qué enfermedad pudiera tener antes de su accidente". Ahora, cuenta con equipo sanitario que reduce la exposición de su personal al virus y también protocolos de atención que toman en cuenta a la pandemia.

Esto no ha evitado al cien por ciento los contagios ni los fallecimientos de algunos de sus integrantes.

Medio año sin dinero

Bajo esa dinámica y el tamaño de su infraestructura y personal, se le pregunta cómo financia la Cruz Roja su operación. "Ese es el punto central. La Cruz Roja Mexicana requiere del apoyo de todos", indicó.

Pero no siempre lo reciben, lamentó. Explicó que los recursos de la Cruz Roja tienen tres orígenes: los apoyos de las autoridades, las donaciones ciudadanas y los recursos que entran por

servicios ofrecidos.

Sin embargo, por el lado de las autoridades, el cambio de gobierno ha frenado el proceso de financiamiento.

Cuando terminó el gobierno de Juan Manuel Carreras, se debía la aportación de septiembre, a lo que se han sumado los cinco meses que han transcurrido del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona.

El gobierno del estado tiene seis meses de atraso en la entrega de apoyos a la dependencia.

La respuesta en el gobierno estatal cuando se le ha pedido que actualice la entrega de recursos, dijo, es que "estamos revisando y en su oportunidad,

les avisaremos".

Ayuda insuficiente

En lo que respecta a los ayuntamientos, dijo que en general, es poco el apoyo, pero en el caso de la zona metropolitana, reprochó que siendo San Luis capital y Soledad de Graciano Sánchez los municipios que más atenciones generan, su apoyo es exigüo: 30 mil pesos mensuales en el gobierno capitalino y nada, en caso del ayuntamiento soledense.

También se quejó de que entre la ciudadanía, no existe una cultura de la donación, pues el monto que se reúne en las colectas voluntarias es muy poco.

Así, entre las tres fuentes de financiamiento, apenas reúnen un máximo de 6.5 millones de pesos, cuando el presupuesto requerido asciende hasta los 15 millones de pesos.

Ante esta limitante financiera, la Cruz Roja enfrenta una situación de incertidumbre. La operación del organismo se maniene gracias a que los proveedores les han extendido el crédito, pese a que los pasivos con ellos ya son elevados.

"Quiero manifestar, que estamos en una total y absoluta angustia, en recursos ya por más de que le busco por aquí por allá. Los pesos está todo de hacer dos o tres pesos y no, no me sale la cuenta", indicó De la Maza Jiménez.

El delegado anticipa un pronto retiro de sus labores, pero señala que tiene la responsabilidad de dejar una delegación bien, armada, sólida, "con contribuyentes que verdaderamente quieren a nuestra institución, hay mil maneras de hacerlo y creo que pueden apoyarnos. Yo lo único que considero es que para poder ayudar nosotros tenemos que recibir ayuda".