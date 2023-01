Enfurece a vecinos 4a falla del Realito

Este sábado se presentó la cuarta falla del acueducto de El Realito en lo que va del año, informó por medio de un boletín de prensa la Comisión Estatal del Agua (CEA). Durante 2023, solo ha operado 10 días.

En la zona se presentó un conato de bronca por parte de los vecinos involucrados, quienes tienen miedo de que se vuelva a presentar un suceso similar al de agosto pasado, cuando una fuga inundó dos casas y puso en riesgo a varias personas, entre ellos niños y una adulta mayor.

La fuga se presentó a metros de la que aconteció el pasado 5 de enero, es decir a la altura del rancho La Querencia, los vecinos de la zona se mostraron inusualmente descontentos, porque saben que a la empresa encargada de la primera falla del año, no se le había pagado, entonces Aqualia realizó las reparaciones con otra y a poco más de 20 días ya se presentó una falla a metros de la misma zona.

Las y los vecinos de la zona, temen que se vuelva a presentar un suceso similar como el de agosto pasado, cuando una fuga inundó dos casas y puso en riesgo a varias personas, entre ellos niños y una adulta mayor en silla de ruedas.

Menos de una semana duró la rehabilitación del acueducto, pues apenas el pasado domingo 15 de enero, la CEA anunciaba que comenzaba nuevamente su funcionamiento después de tres fallas consecutivas, la reacción inmediata en las redes sociales de la dependencia al conocer la noticia fue de descontento, pues algunos aseguran que no les alcanzó a llegar el agua y ya van en su quinta pipa en lo que va del año.

“¿Qué pasa con el Realito? En Valle Dorado no tenemos agua y es la quinta pipa que hemos pagado el día de hoy”, escribió una de las afectadas en un post reciente del CEA, a quien le responde otra ciudadana que ya “volvió a tronar el cochino Realito otra vez”; resignada la primera señala: “sí, acabo de enterarme. Ya me quedé sin dinero, pura pipa he pagado todo enero”.

No obstante, la CEA aseguró que, para garantizar el acceso al agua potable para las personas afectadas, se activó un plan emergente de distribución de agua a través de pipas para las 32 colonias afectadas, ubicadas en el sur y oriente de la capital potosina.

Benjamín Pérez Álvarez, titular del CEA, recordó que ya implementaron el “Plan de Optimización Estructural de El Realito”, que actualmente está en marcha y sustituirá, en una primera etapa, mil 800 metros del tubo de concreto por acero en los cuatro puntos de mayor incidencia.