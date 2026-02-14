Enrique Galindo elimina 5 tiraderos clandestinos rumbo a Peñasco

El alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó la limpieza integral en la zona aledaña a la carretera a Peñasco, donde fueron remediados cinco tiraderos clandestinos que representaban un foco de contaminación y riesgo sanitario. Durante la supervisión, destacó que el combate frontal a estos puntos irregulares es una acción prioritaria para recuperar espacios públicos y proteger el medio ambiente.

En las inmediaciones de Milpillas, Rinconada y Los García, el Presidente Municipal Enrique Galindo subrayó que la remediación de estos cinco tiraderos clandestinos forma parte de una estrategia permanente para frenar la disposición ilegal de residuos, dignificar el principal acceso a la Delegación Bocas y brindar mayor seguridad a quienes transitan por la zona.

El alcalde Enrique Galindo reiteró que estas intervenciones continuarán en otros puntos detectados con presencia de tiraderos clandestinos, fortaleciendo una política permanente de saneamiento, orden y cuidado ambiental en beneficio de toda la población.

El delegado de Bocas, Jaime Waldo Luna, resaltó la relevancia de esta limpieza integral para las y los habitantes, al tratarse del acceso principal a la demarcación, que ahora recupera su imagen como un entorno natural y seguro. Reconoció además el respaldo del Gobierno de la Capital para atender una demanda constante de la comunidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, el titular de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta Rivera, afirmó que estas acciones se enmarcan en el programa de Ecología Táctica y en un trabajo coordinado con Servicios Municipales y Red Ambiental, con la participación de cerca de 200 trabajadores y equipo especializado para retirar toneladas de basura y maleza.