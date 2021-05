Enrique Galindo: vamos a gobernar para todas y todos

Al presentar su propuesta de gobierno municipal para San Luis Potosí ante los diferentes sectores de la sociedad en un magno evento, Enrique Galindo Ceballos dijo "seremos el gobierno que necesita nuestro presente, que exige nuestro pasado y que anhela nuestro futuro. Vamos a gobernar para todos, incluso para quienes no forman parte de esta coalición ganadora y también para los ciudadanos que no tienen partido. No habrá soberbia, sino humildad; no habrá intolerancia, sino inclusión; y no habrá polarización, sino fraternidad".

En un evento de gran trascendencia para la ciudad capital, lo acompañaron Marko Cortés Mendoza, Presidente del CEN del PAN; Octavio Pedroza Gaytán, candidato a Gobernador por la Coalición Sí por San Luis Potosí; los dirigentes de los partidos en el estado del PRI, PAN, PRD y PCP: Elías Pecina Rodríguez, Juan Francisco Aguilar, Guadalupe Almaguer Pardo y Oscar Vera Fábregat, respectivamente; integrantes de las planillas, representantes de los sectores productivos, liderazgos de barrios y colonias, artistas, deportistas y especialistas en los diferentes temas del desarrollo humano.

Enrique Galindo Ceballos candidato a la Presidencia municipal de la capital del estado, señaló que encabezará un gobierno que después de tres años le dirá a la sociedad cómo sí pudo cumplir sus propuestas, será un gobierno de resultados y no de pretextos, de soluciones y no de lamentaciones.

"Este será el gobierno de todos y no de unos cuantos, porque San Luis Potosí somos todos", señaló el candidato de la coalición.