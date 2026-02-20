logo pulso
Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

SLP

Entregan calle San Vicente Mártir en División del Norte

Reportan 80 mil metros cuadrados regenerados

Por Redacción

Febrero 20, 2026 05:43 p.m.
A
Entregan calle San Vicente Mártir en División del Norte

El Gobierno de la Capital entregó la rehabilitación integral de la calle San Vicente Mártir, en la colonia División del Norte–Sauzalito, como parte del programa "Vialidades Potosinas".

De acuerdo con autoridades municipales, el tramo intervenido va de Francisco Carrera Torres a San Gustavo, donde se pavimentaron 2 mil 800 metros cuadrados, además de trabajos complementarios como renovación de drenaje y tomas de agua potable.

El secretario general del Ayuntamiento, Fernando Chávez Méndez, señaló que en la zona norte ya se han rehabilitado 80 mil metros cuadrados dentro del mismo programa.

Acciones y seguimiento del Gobierno municipal

Por su parte, el director de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza, indicó que la vialidad no había sido intervenida en alrededor de 40 años. También se informó que, como parte del programa "Capital al 100", se realizaron acciones adicionales en el sector.

Autoridades municipales añadieron que se dará seguimiento a otras solicitudes vecinales, entre ellas la mejora de un área recreativa.

SLP

Redacción

Reportan 80 mil metros cuadrados regenerados

