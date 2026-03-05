logo pulso
SLP

Entregan Fiscalía electoral con rezagos de 2018

El titular Víctor Juárez Aguilar impulsa revisión para agilizar las carpetas

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 05, 2026 12:01 p.m.
A
Víctor Juárez Aguilar/Foto: Citlally Montaño-Pulso

Víctor Juárez Aguilar/Foto: Citlally Montaño-Pulso

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado mantiene entre 25 y 30 carpetas de investigación pendientes, algunas iniciadas desde los procesos electorales de 2018 y acumuladas hasta el de 2024.

El reciente titular del área, Víctor Nicolás Juárez Aguilar, advirtió que abatir ese rezago será uno de los principales retos de su gestión, por lo que actualmente se revisan los expedientes para determinar su situación jurídica.

El funcionario, quien asumió el cargo el pasado 24 de febrero, informó que tras su designación sostuvo una reunión de trabajo con la fiscal general del estado, Manuela García Cázares, para establecer acciones que permitan agilizar las investigaciones.

Como parte de este proceso, dijo que agentes del Ministerio Público analizan las pruebas integradas en cada carpeta con el fin de definir si existen elementos para llevar los casos ante un juez o si corresponde su archivo.

Juárez Aguilar señaló que la meta es resolver el mayor número posible de expedientes antes de que inicie el próximo proceso electoral de 2027 y de evitar que las investigaciones pendientes se sigan acumulando.

