El PRI de Sara Rocha no gusta a Galindo

Al término de su primer trienio al frente de la capital, Enrique Galindo Ceballos afirma que la prioridad del segundo es gobernar la ciudad, pero no pierde de vista la candidatura a gobernador en el 2027… a pesar del PRI de Sara Rocha.

En entrevista con pulso Online, el alcalde Galindo Ceballos pasa revista a los resultados de estos tres años, centrando la atención a la gestión de la emergencia hídrica que le tocó enfrentar y de la que dijo, el ayuntamiento fue abandonado por la Federación y el goberno del estado.

En una parte de la entrevista se tocó el tema de su futuro político y la búsqueda de la gubernatura, además de su relación con el PRI actual.

Dijo que no sabe qué está pasando con el partido que encabeza la también diputada local Sara Rocha Medina.

“No es el PRI que a mi me gusta, con el que yo crecí, no es el PRI que me formó, no lo es”.

Sin embargo, indicó que no debe de haber duda de que sigue siendo priista.

—¿Del PRI de Sara Rocha?

—Del PRI que a mi no me gusta,

—¿Del PRI que dirige Sara Rocha?

—No me gusta lo que hizo Alito, no me gusta lo que está pasando en San Luis con Sara, no me gusta. No es el PRI que a mí me guste, no es mi PRI. Y ese PRI, el que me sigue a mí, piensa igual que yo. No está a gusto.

Sobre la candidatura priista, reitera que sí aspira a ella y que se ve con posibilidades.

“Sí quiero. La ciudad nos respondió muy bien electoralmente, hay una fuerza electoral opositora en el estado”, justificó.

No obstante, prometió no adelantarse, sino que se dedicará a gobernar a la ciudad.

“Creo que es muy temprano para hablar de eso, lo único que falta mucho. Incluso en el caso mío, particular, la candidatura a presidente municipal se resolvió dos horas antes, o sea falta mucho. En enero o febrero del 27, nos ponemos a discutir el tema”, concluyó el presidente municipal capitalino.