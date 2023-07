ENTREVISTA: El momentum de Xóchitl Gálvez

Apenas entra en el restaurante de la cita, las mujeres de una mesa se acercan para hacerse la foto. Llega con prisa pero se toma el tiempo de atender la solicitud. Los promotores de su propuesta en San Luis le pusieron una agenda que no consideró tiempos de traslado, pero ahí está, en movimiento vectorial imparable desde hace una decena de días, el "momentum" de la teoría mecánica rompiendo lo que había.

-Ya descuadraste los planes del presidente, pero me parece que los del PAN también, porque yo no te veo tan afín a la dirigencia panista, ni tan afín a la dirigencia del PRI.

Yo creo que hoy de lo que se trata pues es de personas que representamos también las causas ciudadanas en mi caso, pues nunca me dijeron de ningún partido político. Yo creo que nadie se puede sentir traicionado. El PAN siempre ha sabido que soy una mujer libre, que soy una mujer que no controla nadie más.

Yo soy libre porque yo creo en causas. Yo no estoy pensando en el cálculo político de que si me disciplina entonces me van a dar la diputación federal y voy a ser la coordinadora del Congreso. En el Senado hice lo que yo creía que debería de hacer con libertad, con independencia, con pasión defendí mis causas. Me encadené porque yo no quería que sea aprobaran esas reformas electorales, me vestí de dinosaurio porque yo quería que los jóvenes entendieran que eso significaba regresar al pasado.

- Votaste incluso cosas de Morena a favor que consideraste adecuadas...

Como la revocación de mandato, como prohibir las terapias de reconversión: ¿por qué vamos a meter a un joven a tortura? A ver quién soy yo para definir sobre la vida de un joven, que los papás crean que es una enfermedad y hay que "curarlos".

Creo que lo que yo represento pues es como como sumar a los diferentes y ponernos de acuerdo en lo que nos preocupa a todos: nos preocupa la seguridad, nos preocupa la salud, nos preocupa el agua, nos preocupa el tema energético, nos preocupa que nuestros hijos tengan un buen empleo, que haya comida en la familia. Eso es lo que nos preocupa a todos y creo que ahí podemos conciliar a los más radicales de derecha, a los más radicales de izquierda a poner una agenda que nos una, más que una que nos divida.

Tengo una buena relación con todos los partidos, pero nadie puede decir que es mi dueño.

- Buscas sumar, fuerzas, personas y movimientos disímbolos. ¿A quién no sumarías, por ninguna circunstancia?

A los bandidos. A alguien que esté vinculado a la delincuencia organizada evidentemente Se fotografía contigo gente que tú obviamente no sabes quién es, pero si yo tengo evidencia clara que esa persona representa intereses del crimen organizado, pues obviamente en ese momento voy a decir: "Este, aunque vaya retratado con él, no es parte de este proyecto". Si hay alguien que cometió un quebranto público, pues si ya pagó a la justicia, que ayude.

Hay políticos que no tienen talento y que necesitan mucho dinero, no es mi caso. Por ejemplo, pues estos que ponen tantos espectaculares, o sea, porque son incapaces de subir un video en redes sociales. En mi caso presento mi video de arranque y tuvo 8 millones de vistas. Tuvo más impacto con las personas que ver un experto con cara de enojado, que quién sabe cuánto dinero está pagando y si es el dinero de las medicinas, o sea el dinero del mantenimiento del Metro.

- Por el tamaño de la reacción del lado oficial, se fueron durísimo, con insultos de todo en redes. Parece que va a ser una campaña donde vale todo. ¿Qué cosa no estás dispuesta a hacer tú?

Tomar dinero indebido, no lo haré, no lo hice en Hidalgo (candidata a gobernadora en 2010). Me dijeron: si no tomas este dinero vas a perder. Pues prefiero perder.

Si me toca competir con otra mujer, voy a debatir con ella con ideas con talento. No voy a descalificar. No voy a hacer lo que hizo Claudia conmigo de decir que no cualquier mujer puede ser, refiriéndose a mí porque ella dice que yo represento a la mafia, pues yo le podría decir que ella tiene que ir de la mano de un presidente que le ha fallado a los mexicanos, ¿no? Ella es ella y ella está ahí, por su mérito propio. A algunas nos ha costado más que a otras, pero como mujer creo que tenemos que aprender a respetarnos.

Yo a ella le grabé un video reconociendo su capacidad su talento diciendo que debía ser la candidata de Morena. Lo hice con muchísimo afecto y lo hice convencida de que en ese momento era la mejor carta para Morena. Después sus acciones, sobre todo lo del Metro, a mí sí me pareció muy grave: que no haya nadie en la cárcel después de esa caída. Califiqué sus acciones, no a ella en lo personal.

Del presidente que no deja de hablar de ella desde que ordenó que le impidieran entrar a "La Mañanera" para ejercer su derecho de réplica, dice en redondo que falló a los mexicanos, a todos. Lo ve responsable de 160,000 muertos por violencia criminal; responsable de la falta de medicinas para los niños con cáncer y de la desaparición del Seguro Popular porque creó el Insabi y no funcionó. De lo lejos que queda la promesa presidencial de un sistema de salud "como en Dinamarca".





Pongo el caso de mi hermano: mi hermano es maestro, llegó al ISSSTE con un infarto en proceso y le dijeron que no había cardiólogo, que fuera lunes. Si se hubiera esperado al lunes se hubiera muerto. Lo tuvimos que llevar a un hospital privado, pagar $100,000 pesos de depósito todos los hermanos, los sobrinos, los hijos, los primos todos nos juntamos y le salvamos la vida. ¿Cuántas familias pueden pagar 250 mil pesos para salvarle la vida a un familiar? A los pocos días murió alguien infartado a la entrada del ISSSTE de Pachuca, el video circula en redes sociales de una persona que estaba esperando a ser atendida y se murió de infarto en la entrada porque esa es la historia de los hospitales del IMSS, del ISSSTE y del Insabi.

Tampoco está dispuesta a depositar en las madres y abuelas del crimen organizado la responsabilidad de "regañar" y poner en paz a los delincuentes.

Yo no busco venganza pero sí, justicia y si hay un delito, este delito se tiene que castigar, es algo que no se puede someter a consultas. No es mi idea la persecución y la venganza, pero no puedes tampoco perdonar a quien haya cometido un delito.

Rebate que a ella sólo la conozcan las clases medias y altas.

Me conocen en Xilitla porque hicimos el camino a El Triunfo (como comisionada de Pueblos Indígenas). Me conocen en Santa María Acapulco porque cuando le cayó un rayo a su iglesia (comunidad pame) traje los recursos para repararla. Me conocen en Tamazunchale porque hice ahí un puente que se llama La Apuesta o el puente de La Mula, que era de madera y la gente no podía pasar con su caña. Aquí en San Luis Potosí me conocen desde hace muchos años porque apoyé a mujeres a impulsar proyectos productivos, me tocó construir muchos caminos, entonces no soy una desconocida. El presidente hoy dice que no he ido a Motozintla (región fronteriza con Guatemala, en Chiapas) o El Triunfo... No solo no he ido fui a Motozintla, fui a Pavencul, cerca del Tacaná porque me tocó hacer la carretera. Conozco este país por sus entrañas.

Carmen, su asistente de prensa, le informa los impactos en redes y los aforos de los eventos. Bien muy bien, pero Xóchitl hace notar que los siguientes han de ir más a tierra, a buscar a la gente en sus comunidades, en las ciudades del interior del estado.

Carmen le dice que el presidente López Obrador volvió a referirse a ella, mofándose porque de niña vendió tamales para ayudar a la familia. Ahí mismo las mujeres "pelotean" una posible respuesta, sin perder el humor. "´Presidente, ya supéreme. Lleva hablando de mí todos los días´. ¿No?, algo así", propone Xóchitl sin perder el humor. La hidalguense es de las que las pesca al vuelo, no las deja hacer piso. Horas más tarde, saldrá de otro encuentro con potosinos portando un delantal blanco que anuncia "Tamales Xóchitl", siempre sonriente.

Con su compacto equipo hará un recuento en video de las ocasiones que López Obrador la ha mencionado en La Mañanera presidencial. "Primero me cerró las puertas y ahora no deja de hablar de mí. ¿Será que ya es @xochilove_rs o soy su crush?", posteó.

Así va, rápida y al canto.