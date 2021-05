Epidemia afecta hasta a cerrajeros

La noble labor del cerrajero se vio perjudicada por la pandemia. Tienen menos trabajo porque la gente está resguardada aun cuando el semáforo sanitario está en color amarillo, pero hay fe en recuperar ese tiempo perdido cuando todo se normalice, señaló Carlos Colunga.

El propietario de la Cerrajería Colunga, ubicada en el Centro Histórico, platicó que su trabajo se vio afectado por el Covid 19 ya que no hay personas que los visiten. "En estos últimos días el trabajo ha mejorado afortunadamente".

Dijo que los meses de abril, mayo y parte de junio de 2020 fueron bastante malos, estuvo solo el Centro Histórico. "No debemos quejarnos del trabajo, pero sí bajó un 60 por ciento, pero en lo que va de avanzado 2021 hay un poco

de recuperación".

En su negocio, comenta Carlos, hacen trabajo de copia de llaves, apertura de una caja fuerte y hasta abrir un carro, pero lo único que los ha sacado a flote son las reproducciones de llaves ya que son las más necesarias.

"Está difícil la situación porque si antes abríamos de tres a cuatro carros, ahora no hay nada. El servicio de apertura de casa no hay ya que la gente está en sus domicilios y no pierden las llaves", manifestó el entrevistado.

También mencionó que ahora que empiecen las clases de los muchachos ya la gente se acercará para hacer llaves luego de que hacen cambio de combinaciones y eso les favorecerá para mejorar su labor.