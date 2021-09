Epidemia de Covid empeora encierro de mujeres presas

Las medidas sanitarias aplicadas para atender la Covid-19 en el área femenil del penal de La Pila, agudizaron las condiciones de discriminación, por lo cual, las mujeres internas presentan afectaciones biopsicosociales traducidas en alteración de las percepciones, el estado emocional y la conducta, reveló una consulta elaborada por la organización Nueva Luna A.C.

Alertó que, de no tomarse las medidas pertinentes, puede verse afectado el orden dentro del área femenil, poner en riesgo la seguridad de las mujeres, así como del personal de guardia y custodia.

Derivado de la intervención, detectó que las mujeres no tienen acceso a información clara, precisa, oportuna y basada en evidencia que les permita comprender la magnitud de la pandemia y adoptar actitudes y conductas de resiliencia y disciplina frente a la nueva normalidad.

Las entrevistadas reportaron un problema con el servicio de agua potable, impidiéndoles acceder a la misma y así satisfacer sus necesidades fisiológicas y de aseo personal con regularidad.

Señalaron que durante la pandemia, se incrementó en un 400 por ciento el costo de llamadas telefónicas, por parte de la empresa que se tiene contratada para la telefonía prepago.

Aunado a ello, no han recibido insumos mínimos necesarios (uniformes, información, etc.) para cumplir con sus responsabilidades y eviten ser sancionadas; las sanciones se basan en prejuicios y percepciones personales; y se desconoce la existencia de un código de conducta interno sobre los motivos de sanción.

Destaca que la salud de las mujeres no está garantizada, dada la falta de servicios médicos de atención primaria y secundaria; y su alimentación no es variada, la cual se basa en mayor porción de carbohidratos, "lo que no es recomendable", puntualizó la organización no gubernamental (ONG).