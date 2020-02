Ernesto de la Maza asume como delegado de Cruz Roja

El presidente el Consejo Nacional de Directores de la Cruz Roja Mexicana, Fernando Suinaga Cárdenas, tomó protesta a Ernesto de la Maza Jiménez como el titular de la Cruz Roja Mexicana, Delegación San Luis y en forma simultánea al consejo estatal, y en el acto, agradeció al empresario Pablo Valladares García su contribución para fortalecer y especializar las funciones de la operatividad local.

El consejo está presidido por Jesús Ernesto de la Maza Jiménez, y también se integra por el presidente local de la Cámara Nacional para el Desarrollo y la Promoción de la Vivienda (Canadevi), Javier Córdova Mendizábal; el presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y vocero de los organismos empresariales, Manuel Antonio Castanedo de Alba; el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Alejandro Pérez; el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), Ricardo Pérez Castillo; el presidente de Industriales Potosinos (IPAC), Max Alejandro Ramos Regil; la presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Clara Leticia Serment Cabrera; el ex consejero propietario del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Cosme Robledo Gómez; el ex director de Seguridad Pública Municipal de la capital, Marcelino Pérez Oropeza; el notario público y ex presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, José Manuel Fajardo González y el empresario Óscar Gaviño Rodríguez.

Jesús de la Maza anunció que buscarán que los estudiantes de la Universidad de la Salud puedan acreditar estudios en el extranjero para especializarse.

Dijo que los patronatos son la base de transparencia y honestidad, y así ocurrirá a lo largo de su administración nuevamente al frente de la Cruz Roja Mexicana, delegación San Luis.