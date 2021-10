Es asunto del pueblo no de un personaje, vigilar a los gobiernos: Morena

Si el anuncio de Xavier Nava de ser un "contrapeso" del gobierno estatal se utiliza de "parapeto" para otros fines, la ciudadanía se dará cuenta de ello, advirtió Sergio Serrano Soriano, presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).



Serrano Soriano reconoció que todas las propuestas destinadas a la vigilancia de la función pública serán importantes, siempre y cuando busquen la participación de la ciudadanía en las decisiones del Estado.

"Yo no veo por qué un personaje o un grupo tenga que estar en la palestra de la vigilancia de los asuntos del gobierno. Yo creo que es asunto del pueblo, vigilar a los gobiernos municipales, estatal y federal, y marcar lo que se esté haciendo mal y destacar lo que se esté haciendo bien", sostuvo.

De no ser así, recalcó que, si no es de esa forma "habría que juzgar cada caso en particular", complementó.

En ese sentido, opinó que cada vez más la población detecta si va a ser utilizada por esos frentes, o si realmente "se están buscando vigilar a los gobiernos para que actúen bien".

"Yo creo que cualquier iniciativa que vaya en el sentido de vigilancia de la actuación de todos los gobiernos, creo que es positiva si se fomenta la participación de la gente para que esté al pendiente de cómo es y cómo actúa cada uno de los gobiernos", concluyó.