Es momento de que renuncie la dirigencia estatal del PAN: Hervert

El ex diputado del Partido Acción Nacional, Rolando Hervert Lara, consideró que ya es momento de evaluar la permanencia de la actual dirigencia del CDE, después de que prácticamente le han renunciado casi todos los alcaldes, el único senador e importantes liderazgos de las 4 regiones del Estado.

"Llegó la hora de instalar una Delegación para el Estado, con una figura que represente realmente a las y los panistas, que muestre voluntad de unir y no que dedique su tiempo a dividir; que deje de simular que hace, y trabaje realmente por un objetivo que beneficie a las y los potosinos", apuntó.

Hervert Lara lamentó lo que esta ocurriendo en Acción Nacional, en donde dijo, cada día se hunde más en manos de quien no tiene un compromiso real, en quien tiene la costumbre de tener un discurso, y hace lo contrario en las acciones.

"Siempre tuvimos la razón, porque no necesitamos ser adivinos para saber que esto iba a ocurrir con esta dirigencia; la peor dirigencia que se ha tenido en la historia del PAN", subrayó.

Manifestó que es necesario que la militancia exija la renuncia de la presidenta, porque se corre el riesgo de perder el registro en la próxima elección en San Luis Potosí ante la falta de operación política. "Hay que decirlo con todas sus palabras, no hay operación política, los alcaldes se van porque no tienen apoyo, no hay estrategia y se les ha abandonado a su suerte; en pocas palabras, no hay altura de miras".

Insistió en que se debe exigir la renuncia de esta dirigencia, porque tampoco hay autocrítica, no hay voluntad, no hay compromiso, y no hay ganas de construir un proyecto que sirva a las y los potosinos y no a la perversidad de una sola persona.

Hervert Lara hizo un llamado a la dirigencia nacional a tomar cartas en el asunto. "No puede seguir esperando a que el barco termine de hundirse, porque los liderazgos siguen renunciando; la militancia sigue renunciando, porque están muy decepcionados y porque lejos de unir, está dividiendo y perdió la brújula", concluyó.