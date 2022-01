Escuelas privadas regresaron hoy a clases presenciales

Este 25 de enero algunas escuelas privadas de nivel básico en la capital de San Luis Potosí retomaron clases presenciales, pese a que el secretario de Salud del Estado, Daniel Acosta Díaz de León, anunció que el retorno a las aulas en la entidad potosina, se posponía.

Luego del cambio de regreso presencial, para cuidar la salud de niños, niñas y adolescentes que cursan kinder, primaria y secundaria, debido al incremento exponencial de contagios, así como los aumentos en defunciones y hospitalizaciones por Covid-19 por la cuarta ola de contagios, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, indicó que hasta el momento no han emitido sanciones a los colegios privados, pese al retorno anticipado a las aulas.

La vocería de la SEGE, especificó que únicamente puede sancionar a las escuelas si existe una queja previa, pero hasta el momento no se ha presentado ninguna. Además recordó que el regreso a los centros educativos es opcional para los padres y tutores.

Por su parte, padres de familia de escuelas privadas de la capital potosina, como es el caso de la señora Samira, celebró el regreso al aula de su hijo que cursa segundo de kínder y que acudió de 8 a 13:30 horas este día; resaltando que su hijo tomará clases híbridas, es decir, virtuales y presenciales durante la semana.

"Realmente las clases en línea no funcionan tanto como si vinieran presenciales, sí les ayuda mucho en su desarrollo y aprendizaje. También necesitan convivir con sus compañeritos", concluyó.