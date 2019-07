Espera Coparmex no conviertan 4T en "saqueo público"

Quitar sueldo a los asesores es una práctica deleznable y repudiable, y ojalá que con el ejemplo de lo que no se debe hacer, no conviertan la Cuarta Transformación en un saqueo público como muchos que se juran honestos y no lo son, advirtió el presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jaime Chalita Zarur.

"Hay que sorprendernos del descaro que tienen quienes fallan, hay que sorprendernos de la cara dura que muestran, porque si la Legislatura pasada fue pésima, ésta apunta a que sea peor".

Reprochó que aún y cuando la ciudadanía se empeña en que los legisladores sean más honestos, hasta hoy siguen haciendo de las suyas

Cuestionado acerca del caso de la diputada de Morena Alejandra Valdez Martínez, acusada de obligar a un asesor a depositar parte de su sueldo, dijo que los propios legisladores buscan caminos oscuros para quedarse con más dinero ilegítimamente.

"Felicitamos a la organización Ciudadanos Observando, que le ha hecho realmente un favor a la ciudadanía, porque se han aplicado, y las investigaciones que han hecho hasta ahora, nadie ha tenido los suficientes argumentos para desmentirlos".

Dijo esperar que continúe el trabajo de Ciudadanos Observando, para que los representantes populares entiendan que hay que cambiar, aún y cuando pertenezcan a un partido que impulse la Cuarta Transformación.