Espera el Arzobispado que Gallardo y alcaldes puedan ofrecer seguridad

"Ojalá [que] San Luis Potosí pueda ofrecerle seguridad a los ciudadanos", comentó Juan Jesús Priego, vocero del Arzobispado de esta entidad, respecto a los hechos delictivos que se han presentado en las últimas semanas en todo el estado.

Destacó que la seguridad de las y los potosinos en la entidad sigue siendo un reto pendiente para los gobiernos, por lo que dijo esperar que la nueva administración y los recién nombrados presidentes municipales puedan hacer frente a la delincuencia.

"Ojalá que concentren todos los esfuerzos para atacar, para desmantelar las bandas criminales, que no les dé miedo enfrentarse con el crimen, que no les dé miedo utilizar la fuerza del estado para ponerlos en su lugar y su lugar es la cárcel", agregó.

Finalmente lamentó la ola de violencia que desde gobiernos pasados se ha vivido en San Luis Potosí, pero principalmente en la Zona Metropolitana; asimismo, enfatizó que espera que el actual gobierno, encabezado por Ricardo Gallardo, no deje libres a los criminales y tampoco se dedique a perseguir científicos como en el gobierno federal.