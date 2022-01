Espera Interapas 5 mdp por fallas en El Realito

Debido a las fallas en el acueducto de El Realito, registradas entre octubre de 2021 y enero de este año, el organismo operador Interapas está a la espera de confirmación de créditos por cinco millones de pesos a su favor en pagos futuros a la concesionaria.

Además, el director del organismo, José Enrique Torres López, anunció que ya se trabaja en la elaboración de tres proyectos técnicos a mediano plazo para mejorar el suministro de agua potable en las colonias que dependen del suministro de dicha presa.

"Se estudia la creación de una línea alterna de conducción que iría de la presa San José hacia el tanque de pretratamiento para duplicar el volumen de agua que recibe la planta potabilizadora de Los Filtros", precisó.

El segundo proyecto, dijo, consiste en la realización de interconexiones entre tanques de almacenamiento de la zona sur y oriente de la capital para mantener el caudal a través de la red, y el tercero sería la ampliación de la planta Himalaya para aumentar la cantidad de litros potabilizados de agua.

Sobre las notas de crédito, aclaró que éstas no deben ser consideradas como pagos directos por el servicio no prestado cuando se presenta una fuga: "Hay que precisarlo con transparencia: No se reciben cheques por millones de pesos, y no es un depósito líquido etiquetado para invertir en operaciones de Interapas cada vez que falla El Realito.

"Esta sanción a la empresa operadora, no es un pago para inversión en pozos y pipas, sino que son comprobantes fiscales que notifican al beneficiario final del contrato de prestación de servicios (Interapas), que hay una deducción a su cuenta, a favor, por un monto determinado", concluyó.