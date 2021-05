Está al garete, el lío sindical én Vía Alterna

A cerca de dos semanas aproximadamente de estallado el litigio inter sindical que afecta a la obra de la Vía Alterna, no se ha podido destrabar para evitar que continúe la construcción. Los industriales esperan que las autoridades actúen para que no se frene la inversión económica en el Estado, informó Ricardo Pérez, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI).

En entrevista, el líder empresarial indicó que el sector espera noticias de gobierno del Estado sobre su actuación en el caso, porque cada día que pasa sin resolución, se están originando pérdidas a la constructora.

"Esperamos que ya se pueda remediar a la brevedad, pero sí se necesita que gobierno del estado tome cartas en el asunto sobre todo porque es vital para lo que es la infraestructura de San Luis Potosí en inversión económica" mencionó Ricardo.

Además, sostuvo que, hasta donde saben, la Confederación de Trabajadores de México (CTM), tiene la titularidad del contrato "nosotros ya vimos la documentación y es correcta, así que el problema es que el otro sindicato, desafortunadamente (La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM)), se ha vuelto una costumbre el utilizar el chantaje parando la obra para poder reclamar".

Pérez destacó que, inclusive si hubiera una controversia en cuanto a la titularidad de contrato, la última forma en que debe de llevarse a cabo para poder reclamar es la obra, es bloquear el que se lleve a cabo la misma.

"Independientemente si les muestra o no la documentación, no se puede exigir un derecho con una irregularidad, hay instancias para llevar a cabo todas estas circunstancias, por lo que si el mismo CATEM quiere una revisión, legalmente el llevar a cabo un bloqueo no es la opción correcta" concluyó.