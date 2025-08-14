"Estacionamiento cerca de Fenapo incumplía normas de seguridad"
La dependencia clausuró el espacio público, ubicado al lado poniente
La clausura del estacionamiento público ubicado al lado poniente de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), se debió a que no cumplía con diferentes disposiciones, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).
Derivado de la medida gubernamental, propietarios y trabajadores del lugar acusaron que se trató de una clausura sin el debido procedimiento, llevada a cabo por la CEPC, dependiente de la Secretaría General del Gobierno del Estado.
La CEPC describió que realizó una inspección a lugar que opera las 24 horas del día, cuya superficie es de alrededor 23 mil metros cuadrados, localizado en la Calzada de Guadalupe lote 3A y 4ª.
Subrayó que en el estacionamiento donde laboran cuatro personas, el personal acreditado acudió para revisar el cumplimiento y atención de medidas de seguridad en materia de protección civil.
Como resultado de ello, no presentó visto bueno; opinión técnica favorable; programa interno 2025; Constancias de capacitación de las cuatro brigadas básicas; Póliza de responsabilidad civil; extintores; botiquín de primeros auxilios; y ruta de evacuación.
Así como tampoco salida de emergencia; punto de reunión interno y externo; límite de velocidad; ruta vehicular; y lámparas de emergencia.
De tal manera, precisó que se solicitó presentarse en la Coordinación Estatal de Protección Civil, específicamente en el área jurídica para su regularización inmediata.
