"Estacionamiento cerca de Fenapo incumplía normas de seguridad"

La clausura del estacionamiento público ubicado al lado poniente de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), se debió a que no cumplía con diferentes disposiciones, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Derivado de la medida gubernamental, propietarios y trabajadores del lugar acusaron que se trató de una clausura sin el debido procedimiento, llevada a cabo por la CEPC, dependiente de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

La CEPC describió que realizó una inspección a lugar que opera las 24 horas del día, cuya superficie es de alrededor 23 mil metros cuadrados, localizado en la Calzada de Guadalupe lote 3A y 4ª.

Subrayó que en el estacionamiento donde laboran cuatro personas, el personal acreditado acudió para revisar el cumplimiento y atención de medidas de seguridad en materia de protección civil.

Como resultado de ello, no presentó visto bueno; opinión técnica favorable; programa interno 2025; Constancias de capacitación de las cuatro brigadas básicas; Póliza de responsabilidad civil; extintores; botiquín de primeros auxilios; y ruta de evacuación.

Así como tampoco salida de emergencia; punto de reunión interno y externo; límite de velocidad; ruta vehicular; y lámparas de emergencia.

De tal manera, precisó que se solicitó presentarse en la Coordinación Estatal de Protección Civil, específicamente en el área jurídica para su regularización inmediata.