"Estado debe proveer recursos para abortos"

Si bien la Corte estableció que es inconstitucional penalizar a las mujeres por abortar, falta establecer la obligación del estado para proveer los servicios y la infraestructura para llevarlos a cabo, señaló Héctor Mauricio Ramírez Konishi, coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local.

Dijo lo anterior al ser cuestionado sobre la reunión de algunos de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) con Jesús Carlos Cabrero Romero, arzobispo de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, donde refrendaron su oposición a la despenalización.

El legislador argumentó que el centro de la discusión, es atender una correcta homologación jurídica de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque ya no hay un escenario de que "se quiera o no se quiera" dado el criterio del máximo tribunal mexicano.

En entrevista, externó que si el estado garantizará el servicio, será necesario definir cómo lo hará, bajo qué recursos económicos y sobre todo, valorar la libertad de práctica de conciencia de los médicos

Ramírez Konishi dijo que el estudio debe ser minucioso y contemplar la dimensión presupuestal de su procedencia, porque "si ahorita andamos batallando para tener las medicinas básicas, imagínense un proyecto para poder ampliar que los Servicios de Salud provean ahora ese servicio".

Planteó que primero deben establecerse definiciones de atribuciones estatales, porque, de darse una situación en los sistemas federales del IMSS, ISSSTE o Insabi, la legislación local no les aplicaría por no pertenecer al estado.

"Es un tema muy importante porque esto lleva a una correcta homologación jurídica. Ya no estamos en un tema necesariamente de una cuestión que se quiera o no se quiera, sino que ya hay un criterio de la Suprema Corte sobre la no penalización del aborto, que es muy diferente a que el estado provea los servicios y la infraestructura para que se lleven a cabo", enfatizó.