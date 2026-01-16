Estado y alcaldes de Rioverde y Ciudad Valles revisan agenda 2026

Los alcaldes de Rioverde y Ciudad Valles sostuvieron reuniones con autoridades estatales para revisar proyectos de seguridad pública e infraestructura contemplados para 2026.

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que en los encuentros se abordó el fortalecimiento de las corporaciones policiacas municipales, mediante el incremento del estado de fuerza, capacitación y evaluación permanente de los elementos, con acompañamiento del Estado.

También se plantearon proyectos de infraestructura y gestiones ante instancias federales para mejorar la atención médica en la región Huasteca, incluida la propuesta de un hospital regional.

Las reuniones forman parte de la coordinación entre el gobierno estatal y los municipios.

