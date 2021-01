Estafan con becas a universitarios

El presidente de la Federación Universitaria Potosina, Oscar Patiño Sanjuanero, anunció que el organismo estudiantil dará su apoyo a estudiantes para que en su caso presenten denuncias y se investigue un fraude con supuestas becas.

Un grupo de jóvenes estafó a estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración, con el gancho de que según ellos otorgaban becas de inscripción a las diferentes carreras, y les pidieron dinero con el ofrecimiento del supuesto descuento.

Los estudiantes que fueron enganchados, depositaron dinero y nunca tuvieron acceso a descuento alguno, y los jóvenes que se presentaron en la escuela, desaparecieron sin hacer realidad el descuento a los estudiantes que cayeron en el engaño.

Los representantes estudiantiles buscarán el apoyo de una autoridad jurisdiccional.

Llamó a la comunidad en general, pero en particular a los estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración a que revisen sus casos, puesto que no hay becas que pretendan que se obtenga un lucro o en su caso, que sean reembolsables, y no debe existir intermediario alguno.

Dijo que en su caso, únicamente los representantes estudiantiles por medio de consejeros alumnos y presidente y vicepresidencia de la Federación Universitaria Potosina, son los facultados para desarrollar trabajo de gestión de las becas, y cualquier contradicción a ese procedimiento de los representantes estudiantiles, debe ser notificada para su investigación inmediata.

Precisó que el año pasado, un grupo de personas se presentó en la Facultad de Contaduría y Administración para ofrecer becas a alumnos a cambio de que ellos depositaron un dinero. Sin embargo, los alumnos no recibieron beca.