Este año escolar no habrá regreso a salones de clase

Prácticamente este ciclo escolar se va a terminar en la modalidad virtual, es decir continuarán las clases a distancia, considerando que todavía no son las condiciones indicadas para el regreso a clases presenciales, señaló Juan Carlos Torres Cedillo, director de Educación Municipal de Soledad.

Indicó que además de que no se ha completado la campaña de vacunación a los adultos mayores, se prometió la vacunación a los docentes, pero mientras no concluya la etapa de las personas de la tercera edad, no iniciará la del personal educativo.

Señaló el funcionario que en otros estados si hubo campaña para los maestros, sin embargo, ni en esos estados se ha permitido por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que inicien las clases presenciales.

Por lo anterior, explicó que lo que el área municipal está valorando y trabajando para el próximo ciclo escolar que inicia en el mes de agosto, es la posibilidad del regreso a las aulas, considerando la estadística y la instrucción que haya a través de la Secretaria de Salud en coordinación con la SEP y de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

En tanto mencionó que las escuelas particulares se han acercado y les han pedido autorización para llevar a cabo algunas acciones, por lo que se les ha informado que a través de Protección Civil puedan llevar a cabo algunas actividades con las medidas sanitarias, de acuerdo a lo que establezca el semáforo amarillo.

"Nosotros anteponemos la salud de los niños y jóvenes, por los contagios que se pudieran generar entre el personal docente y los alumnos".