Este año inician panteón de Pozos

“Tenemos el terreno, tenemos el dinero y este año iniciaremos el proyecto del nuevo cementerio municipal para la delegación de Villa de Pozos”, respondió el alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos a la versión de que desarrolladores de vivienda estarían bloqueando la construcción de un nuevo camposanto en esa localidad.

Afirmó que el plan va bien y de acuerdo con los tiempos previstos. Lo difícil, dijo, “es completar la ruta de trámites necesarios de autoridades estatales, municipales, de Protección Civil, de Vialidad, etcétera, pero el proyecto ejecutivo está prácticamente terminado y cuenta con suficiencia presupuestal”.

Mencionó que, hasta el momento, no ha recibido muestras de inconformidad de desarrolladores de vivienda respecto a la ubicación del nuevo cementerio.

“Ellos estuvieron presentes en el lugar, cuando presentamos la maqueta y no recuerdo que hayan hecho comentario alguno. Al final de cuentas, el terreno es propiedad del Ayuntamiento y eso lo tenemos perfectamente documentado. Hacer un nuevo panteón no es algo fácil, pero este proyecto en particular, iniciará este mismo año”, reiteró el edil.