Heraskevych apeló descalificación por casco en Juegos Olímpicos

Heraskevych apeló descalificación por casco en Juegos Olímpicos

Por Ana Paula Vázquez

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Este cambio tiene que continuar: Ruth Glz.

Luego de que su nombre fuera colocado como el perfil mejor posicionado del Partido Verde Ecologista de México (PVME) rumbo a la elección de 2027, la senadora Ruth Miriam González Silva dejó clara su visión sobre el futuro de San Luis Potosí: que el estado continúe "como hasta ahora".

"A mí me gustaría muchas cosas, pero lo que en este momento me gustaría es que San Luis Potosí siga como hasta ahora, que al estado de San Luis Potosí le siga yendo bien y que lo único que te puedo decir es que este cambio que estamos viviendo tiene que continuar", declaró al ser cuestionada sobre si le gustaría gobernar la entidad en el futuro.

Aunque evitó hablar de una posible candidatura, su mensaje se alineó con la permanencia del proyecto político actual en la entidad, encabezado por su esposo, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, en un contexto donde su nombre ya circula en la conversación pública tras ser mencionado por el coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco Coello

González Silva atribuyó el comentario de Velasco a la espontaneidad y subrayó que, si bien el tema se ha comentado con la dirigencia, no son tiempos de hablar de candidaturas. "Bueno, pues el senador le puede levantar la mano a mucha gente, pero la verdad es que ahorita yo estoy totalmente concentrada en el Senado", sostuvo.

En ese mismo contexto, el senador Manuel Velasco amplió la lista de perfiles mencionados en entrevistas con medios nacionales y señaló como posibles aspirantes al secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, así como al coordinador estatal del PVEM, Juan Ignacio Segura Morquecho.

