Este ciclo escolar ya no sería posible regresar a las aulas: Gobierno

Jorge Daniel Hernández, secretario General de Gobierno del estado, indicó que este ciclo escolar, que está a meses de concluir, ya no sería posible que se realice el regreso a clases de forma presencial.

Explicó que el retorno a las aulas se dará única y exclusivamente cuando se efectúen las acciones pertinentes para garantizar las medidas de bioseguridad, cuando la SEP y autoridades de Salud lo indiquen, y será voluntario.

Además, destacó que Joel Ramírez, secretario de Educación estatal, está realizando una política de reincorporación para las clases presenciales, por lo que dijo:

"Nos parece que en este periodo que ya concluye no será posible; sin embargo, esto no deja de lado que hay todo un equipo de trabajo permanente por parte de la SEGE para instrumentar el regreso a clases".